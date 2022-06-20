Шольц: "Путин боится, что "искра демократии” может распространиться на Россию"

Владимир Путин боится, что "искра демократии" может распространиться на Российскую Федерацию.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На это уже ответила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим", — сказала дипломат.

Кстати, в Германии ходят слухи о тайных переговорах канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона с лидером России Владимиром Путиным. Также сообщается, что Шольц по-прежнему ищет дипломатические лазейки в "украинском кризисе".