Востоковед Долгов оценил планы Эрдогана начать спецоперацию в Сирии

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал Pravda.Ru сообщения СМИ о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать военную операцию в Сирии.

"Турецкая армия готова к этому и ждёт приказа. Но Россия заняла позицию против. Тем более турецкие войска незаконно находятся на территории Сирии. Однако Россия сейчас занята украинским кризисом. Турция в каком-то плане пользуется этим. Так что эта операция возможна", — заявил Долгов.

По его словам, Турция активно продвигает свои интересы в регионах, которые когда-то были под контролем Османской империи.

"Турция распространяет свои политические амбиции в рамках стратегии неоосманизма, то есть продвижения турецких интересов во всех регионах, которые когда-то входили в состав Османской империи. Это Сирия, Ливия, ряд других арабских стран, Катар, Южный Кавказ и даже тюркоязычные регионы России. Там нет, конечно, вторжения, но есть экономическое, культурное, геологическое проникновение. Зачастую при этом Турция игнорирует интересы других стран, прежде всего, России, если речь идет о Сирии", — отметил собеседник издания.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время выступления на учениях "Эфес-2022" в Измире.