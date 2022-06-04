Экс-сотрудник ЦРУ: глава киберкомандования США выдал России военную тайну

Американское киберкомандование не имело права рассказывать о деталях своей работы. Его деятельность является военной тайной, уверен бывший сотрудник ЦРУ Майкл Бейкер.

Накануне глава кибервойск США генерал Пол Накасоне заявил, что Пентагон не раз проводил "наступательные цифровые операции" в отношении России. Он уточнил, что все атаки совершались в интересах Украины и не нарушали американских законов.

По словам бывшего разведчика, Накасоне довольно опытный военный, а потому непонятно, почему он решил "раскрыть рот" и публично сообщить о вещах, не предназначенных для чужих ушей.

Киберкомандование США хорошо знает свою работу и должно заниматься ей, а не публичными выступлениями, уверен Бейкер.