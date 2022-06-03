Украинцы начали собирать старые мобильные телефоны для нужд ВСУ

В украинских соцсетях появились объявления о сборе старых мобильных телефонов. При этом прямо указывается, что нужны они для ВСУ.

Телефоны подходят любые, даже кнопочные, с некритически повреждёнными дисплеями и севшими аккумуляторами.

Применяться они будут не по прямому назначению, а для "других штук", которые используются в обороне. Поэтому главное, чтобы была рабочей основная плата, пишет один из авторов подобного объявления.

Зачем действительно украинцы могут собирать старые телефоны, объяснил военный журналист Юрий Котенок.

По его военкора, способов использования аппаратов три: для инициации дистанционных взрывных устройств, для управления различными видеогаджетами и для дистанционной инициации выстрелов ПТРК и так далее.