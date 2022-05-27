В Одессе член теробороны распродал военной амуниции на 700 тысяч гривен

Пока украинские власти умоляют Запад поставить им РСЗО и прочее вооружение, которое, как считают в Киеве, окажет серьёзное влияние на ход боевых действий, сами жители Незалежной успешно торгуют тем, что уже имеется в наличии. Очередная скандальная история вскрылась в Одессе, где член местной теробороны распродал военной амуниции на 700 тысяч гривен.

Как сообщает Национальная полиция, 39-летний мужчина безвозмездно получал из центров на нужды армии дроны, квадрокоптеры, компоненты бронежилеты, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности, однако всё это военное снаряжение дальше шло на продажу.

Правоохранители установили в ходе досудебного расследования, что за три месяца противозаконной деятельности подозреваемый сумел выручить на гуманитарной помощи более 700 тысяч гривен.

За присвоение гуманитарных грузов в особо крупном размере во время военного положения его ждёт суд. "Бизнесмену" грозит от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.