Евсеев: режим Зеленского падёт через год-полтора

Украина прекратит своё существование в нынешнем виде уже через год-полтора. Однако киевский режим готов воевать до последнего украинца. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Аналитик считает, что режим президента Владимира Зеленского обречён, и часы отсчитывают время, оставшееся до его падения.

По словам Евсеева, Запад продолжит поддерживать Украину лишь на минимальном уровне, чтобы она могла как-то существовать. И эту зиму украинцы смогут пережить в любом случае, полагает он.

Но самый важный ресурс, который теряет Украина, это не вооружение и топливо, а личный состав. Уничтожение кадровой армии означает фактическую смерть киевского режима в ближайшей перспективе, так как заменить людей нельзя ничем, не смогут это сделать и западные наёмники, добавил эксперт в беседе с "Украина.ру".

По его мнению, речь идёт не о восьми годах, а о годе-полтора, спустя которые Украина погибнет в своём сегодняшнем состоянии.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что ВС России скоро начнут новое наступление на Киев, Чернигов и Сумы.