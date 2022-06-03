Американский генерал Ванхерк: новое оружие РФ представляет угрозу для США

Американский генерал Глен Ванхерк в ходе выступления перед конгрессом заявил, что новое оружие РФ представляет угрозу для США.

По мнению генерала, соперники США, в число которых входит Россия и Китай, ускорили развёртывание вооружения, которое может угрожать Вашингтону. При этом он подчеркнул, что именно Москва представляет "главную угрозу" безопасности территорий США.

Генерал, являющийся главой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM), заявил, что сегодня Россия имеет в своём арсенале гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности. Беспокойство у генерала вызывают крылатые ракеты, которые, по его словам, могут поразить территорию Штатов из воздушного пространства РФ. Также угрозу для США, по словам генерала, представляют подводные лодки класса "Ясень".

Ванхерк пожаловался, что его способность выполнять задачи, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать.