DPA: Украина получит от Германии 15 зенитных установок Gepard

Германия в июле передаст Украине первую партию самоходных зенитных установок Gepard в количестве 15 штук, сообщает немецкое агентство dpa.

Ранее о поставках военной технике Киеву договорились главы оборонных ведомств Германии и Украины Кристина Ламбрехт и Алексей Резников. Также Берлин пообещал обучить украинских военных, поставить стране 60 тысяч единиц боеприпасов и ещё 15 зенитных установок в конце лета.

"Сейчас мы сотрудничаем, чтобы гарантировать, что первые 15 Gepard с полностью обученными экипажами с середины июля будут в полной готовности", — цитирует агентство слова Ламбрехт.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поссорился с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт из-за того, что Берлин затягивает поставку зенитных установок Gepard.