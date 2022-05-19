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Автор Юлиана Смирнова

Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения

Мир

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданской инфраструктуры.

Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения

По его словам, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет ни сил, ни средств для защиты собственной линии обороны. Поэтому нападение на Россию маловероятно. Военные ВСУ понимают, что как только они перейдут границу РФ, они будут уничтожены. Липовой подчеркнул, что в рядах ВСУ и нацбатальонов паника нарастает с каждым днём.

"Они (ВСУ. — Прим. ред.) понимают, что их однозначно уничтожат. Сил у них с каждым днём всё меньше и меньше, ВСУ и "Азов"* паникуют всё больше и больше. <…> Он (командир "Азова"* Святослава Паламара. — Прим. ред.) записывал ролики, обращался к Зеленскому, угрожал нам, а вчера поджал хвост, поднял руки и сдался на милость победителей", — сказал Липовой в беседе с NEWS.ru.

Липовой заявил, что провокации украинцев в приграничных районах РФ можно пресечь. Для этого необходимо провести "жёсткую зачистку" прилегающих территорий. Однако ВС Украины прячут свою артиллерию между жилыми домами или рядом со школами, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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