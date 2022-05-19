Мариупольский комбинат "Азовсталь" находится в том состоянии, когда его нет смысла восстанавливать. Об этом заявил эксперт в сфере промышленности, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.
В интервью изданию "Украина.ру" он отметил, что завод уже не может нормально функционировать из-за действий украинских националистов.
"Я даже не представляю, сколько денег надо на полное восстановление предприятия такого класса", — сказал специалист.
При этом он напомнил, что раньше на "Азовстали" рабочие выплавляли порядка пяти миллионов тонн чугуна и такое же количество стали, из которой производился стальной прокат.
Комбинат "Азовсталь" был основан в 1933 году. Завод обеспечивал 2,6 миллиарда долларов экспорта (3,8% от всего экспорта товаров из Украины).
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию на "Азовстали" следует воспринимать как сдачу украинских военных в плен, а не в качестве эвакуации.
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