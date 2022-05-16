Арестович: "ВСУ начнёт контрнаступление не раньше июля"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска начнут активное контрнаступление после получения от Запада достаточного количества тяжёлого вооружения, которое поступит к середине июля.

"Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы. Не раньше июля", — заключил он.

Ранее Арестович сообщил, что многих из обещанных Украине Западом образцов оружия ещё нет на вооружении у НАТО и США. Их ещё нужно "производить и производить", что займёт достаточно времени. Поэтому ожидать, что на Киев прольётся дождь вооружений и техники, сложно.