Арестович заявил, что поставки западного оружия на Украину идут слишком медленно

Многих из обещанных Украине Западом образцов оружия ещё нет на вооружении у НАТО и США. Их ещё нужно "производить и производить", что займёт достаточно времени. Поэтому ожидать, что на Киев прольётся дождь вооружений и техники, сложно. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, ключевая позиция здесь принадлежит Германии, так как она должна поставить гаубицы, БМП и даже "Леопарды", что вполне могло бы составить бригаду или две. А сейчас полноценная вооружённая бригада, переброшенная на любой участок фронта, означает победу на этом участке, заявил советник в интервью.

Однако немцы сейчас начали резко затормаживать, добавил он. Арестович также выразил беспокойство по поводу постоянных разговоров канцлера ФРГ Шольца и президента Франции Макрона. И того, что они хотят предложить Украине не прямое вступление в ЕС, а "некий другой формат".

По мнению советника, кто-то сейчас очень плотно работает с Германией и Францией, поскольку они никак не дают 50 "Гепардов" и всё остальное, зато очень много делают заявлений о снабжении Украины, приписывая этому чуть ли не решающую роль.

Поэтому проблема поставок оружия до сих пор не решена, более того, идёт явное очень серьёзное противодействие, и передачи вооружений нет, заключил Арестович.