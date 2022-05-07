Блинкен, обвинивший Россию в искажении истории, "забыл" о победе СССР в ВМВ

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, российские власти пытаются переписать историю, чтобы оправдать свои амбиции и проведение спецоперации на Украине. При этом о многих исторических моментах с участием России, которые кардинально изменили ход истории, Блинкен предпочёл не говорить.

"По мере того, как война вновь бушует в Европе, мы должны укрепить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования", — сообщил Блинкен в своём письменном заявлении к 77-летию окончания Второй мировой войны, чьи слова процитировало американское дипведомство.

Однако Блинкен ни слова не сказал о многих миллионах погибших за свободу советских людях, которые храбро противостояли фашистским захватчикам в годы войны. Ничего не сказал госсекретарь США и о том, что Европа была освобождена от нацистов Красной армией, и о том, что именно СССР принял на себя главный удар гитлеровской Германии.

Блинкен не стал вспоминать, что США вместе с Великобританией до последнего медлили с открытием второго фронта, решившись на это только летом 1944 года.

Затем Блинкен перешёл к прямым обвинениям российского руководства, когда, не посчитав нужным привести какие-либо аргументы, написал, что лидер РФ Владимир Путин хочет "исказить историю, пытаясь оправдать жестокую войну против Украины, которая не была ничем спровоцирована".

В завершение Блинкен заявил о важности разговоров о "правде о прошлом", и попросил о "поддержке всех тех, кто сейчас стоит на защите свободы".