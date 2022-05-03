В США заявили, что хотят обновить политику в отношении Китая

В госдепартаменте США рассказали, что госсекретарь Энтони Блинкен 5 мая расскажет о новой политике администрации страны в отношении Китая.

В Штатах также пояснили, что выступление Блинкена будет траслироваться онлайн. Предполагается, что речь госсекретаря будет выглядеть как некий обзор новой стратегии американских властей.

Ранее Блинкен заверил, что США готовы "решительно поддержать" Швецию и Финляндию, если лидеры стран захотят вступить в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что американские власти рассчитывают к началу саммита уже получить информацию о решении стран по вступлению в НАТО.