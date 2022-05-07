Пощёчина Украине: Власти Берлина запретили украинскую символику 8 и 9 мая

На Украине шок и недоумение, ведь "зрада" пришла, откуда не ждали. В Берлине местные власти запретили украинскую символику 8 и 9 мая.

Постоянно оскорбляющий немцев и саму Германию посол Незалежной Андрей Мельник не мог пропустить это.

"Мы шокированы, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощёчина Украине и пощёчина украинскому народу. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", — пишет расстроенный посол Украины в Германии.

Он уже призвал мэра Берлина Франциску Гиффей и сенатора внутренних дел Гюнтера Шпрангера "немедленно отменить это сомнительное решение".

Ведь "весь світ із нами", не так ли?

Кстати, запрещается также носить военную форму, включать военные песни и поддерживать СВО. Ожидается, что 8 и 9 мая в Берлине пройдёт полсотни акций, посвящённых Дню Победы и окончанию Второй мировой.