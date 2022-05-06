Глава офиса Зеленского Ермак пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину

Главе ОП Украины Андрею Ермаку не хватило общения с голливудской звездой и по совместительству спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелиной Джоли, и он опять пригласил её на Украину, теперь уже в Киев.

Как сообщило РИА Новости, глава офиса Президента Зеленского пообщался со знаменитостью по видеосвязи. Обсуждалось оказание помощи детям Украины.

"Я глубоко предана тому, чтобы помочь любым возможным для меня способом, особенно детям. Я сделаю все возможное для детей в вашей стране", — заявила "спецпосланник" Джоли.

Напомним, в конце апреля знаменитость посещала Львов. После того, как Россия начала освобождение Украины, звезда заявила о своём желании помогать украинцам, которые покинули дома и осудила российскую спецоперацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Анджелина Джоли своим визитом отвлекала мировую общественность от происходящего на "Азовстали" в Мариуполе.

Захарова подчеркнула, что актриса посещала и беженцев Сирии, и голодающих в Африке, но никому из них от этого легче не стало.

"Но это никому и не интересно", — подытожила Захарова.