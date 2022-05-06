Арестович пообещал помощь ВСУ для решения конфликта в Приднестровье

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина в любой момент может прийти на помощь Молдавии для решения конфликта с Приднестровьем, в том числе военным способом.

"Мы находимся с вами (Молдавия, — Прим. ред.) в одинаковой ситуации, потому что у вас тоже есть незаживающая рана, которую называют Приднестровская Молдавская Республика в кавычках. И как только мы вам понадобимся, в ли мире, в войне ли, знайте, мы всегда придём к вам на помощь, потому что вы наши друзья и соседи", — сказал он в студии TV8.

Также он поблагодарил молдавский народ за приём украинских беженцев и политическую поддержку.

Ранее советник руководителя МВД Украины Виктор Андрусив выразил сожаление в связи с тем, что украинские военные не могут вторгнуться в Приднестровье без разрешения Кишинёва.