Российские власти открыты для продолжения диалога с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
"Президент РФ изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьёзной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу", — приводит слова российского президента его пресс-служба.
Сообщается, что Путин рассказал Макрону о российской спецоперации на Украине, а также отметил, что в ЕС игнорируют военные преступления ВСУ, в том числе массированные обстрелы ими населённых пунктов Донбасса, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения.
"Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений", — говорится в сообщении.
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