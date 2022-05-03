Путин заявил Макрону об открытости РФ для диалога с Украиной

Российские власти открыты для продолжения диалога с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

"Президент РФ изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьёзной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу", — приводит слова российского президента его пресс-служба.

Сообщается, что Путин рассказал Макрону о российской спецоперации на Украине, а также отметил, что в ЕС игнорируют военные преступления ВСУ, в том числе массированные обстрелы ими населённых пунктов Донбасса, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения.

"Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений", — говорится в сообщении.