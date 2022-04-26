Россия перестала поставлять газ в Польшу по Ямальскому контракту. Об этом сообщает портал Onet.
"Россия приостановила поставки газа в Польшу", — говорится в сообщении.
Как отмечает Onet, пока о соответствующем решении официально не объявлено, однако информацию подтвердили источники в правительстве страны и в польском нефтегазовом концерне PGNIG.
В связи с прекращением поставок газа министерство энергетики Польши созывает кризисный штаб, сообщает также портал.
Ранее Варшава ответила отказом на требование Москвы осуществлять оплату за российский газ в рублях.
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