Украинский посол Мельник довёл немцев: "Извинитесь и уезжайте"

Немцы обрушились с критикой на посла Украины в Германии Андрея Мельника, который постоянно упрекает Берлин в отказе поставлять Киеву тяжёлое вооружение. Инцидент произошёл в Twitter.

Одни интернет-пользователи напомнили Мельнику, что ФРГ не принимает участия в конфликте на Украине, а другие призвали его извиниться и уехать из Германии.

Юзер с ником Boris написал, что украинский посол нарушает профессиональную этику и хочет втянуть Германию в войну.

Doks отметил, что даже если Берлин передаст Киеву танки "Леопард", то украинцев нужно будет обучать несколько недель, а то и месяцев, прежде чем они научатся управлять этими боевыми машинами.

Oberberg пошутил, что Мельник не относится к тем людям, которые способны заметить, что ведут себя по-дурацки.

По словам Achim Klenner, немцам нет никакого дела до Украины и вооружённого конфликта, который сейчас происходит там, поскольку Германия не является стороной конфликта.

"Пока вы находитесь в Германии, я бы Украине даже петарды не прислал. Извинитесь и уезжайте", — написал Mantra.

Читатели сошлись во мнении, что Мельник не достоит сочувствия, потому что он сначала допускает оскорбительные высказывания в отношении Германии, а потом просит у Берлина вооружение.