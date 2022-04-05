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Автор Владимир Васютченко

Политолог назвал идею поставок газа за рубли неординарным ответом РФ на санкции

Мир

Переход к поставкам газа из РФ за рубли позволит сделать российскую валюту значимой на мировом уровне, заявил в беседе с Pravda.Ru замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Политолог назвал идею поставок газа за рубли неординарным ответом РФ на санкции

"Не просто отрубить газ, а перейти на новую основу, на новую парадигму отношений, которые позволят сделать рубль значимой на мировом уровне валютой… Считаю, что это очень такой яркий неординарный ответ России на то санкционное давление, которое мы видим", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что дедолларизация российской экономики началась уже не менее 10 лет назад. Страна давно взяла курс на оплату в рамках внешней торговой деятельности не в долларах, а в национальных валютах, в том числе, в рублях.

"В этом смысле действия Запада, очень грубые, хамские, … стали великолепным катализатором для того, чтобы постепенно развивающаяся российская стратегия дедолларизации приобрела очень мощное ускорение", — сказал Шаповалов.

В связи с заявлениями стран ЕС о невозможности оплачивать российский газ рублями политолог отметил, что прекращение поставок этого топлива отразится гораздо более негативно на Европе, чем на РФ.

"Для России отказ от продажи газа европейским странам или части европейских стран — мера достаточно неприятная, но некритичная. Для Европы отказ от продажи Россией газа — мера критичная", — подчеркнул эксперт.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир шаповалов
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