Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии

Британские читатели раскритиковали решение властей своей страны и других государств ЕС отказаться от оплаты за поставки российского газа в рублях.

Пользователи написали, что конфронтация России и Запада по поводу поставок энергоресурсов похожа на игру в гляделки, и, по их убеждению, Евросоюз "моргнёт первым".

Читатели уверены, что от ЕС не требуется больших усилий для того, чтобы решить вопрос с поставками российского топлива — для этого европейским странам "нужно только открыть счёт в российском банке".

"Это смелый шаг со стороны Путина. Он бросил вызов нашему блефу. Сможет ли Запад найти нового экспортёра достаточно быстро, чтобы пережить отключение? Или мы уступим давлению и будем платить в рублях?" — задаются риторическим вопросом читатели британского издания Daily Mail. "Европа сдастся, когда начнёт гаснуть свет. Россия всё чётко спланировала и может себе это позволить", — отметил другой пользователь.

Британские читатели напомнили, что в случае отказа от поставок топлива из России его придётся покупать у США, причём намного дороже, и это без учёта расходов на транспортировку. В этом случае британцы даже боятся предположить, насколько вырастут счета за коммунальные платежи.

По их мнению, европейские лидеры ровным счётом ничего не предпринимают, чтобы решить создавшуюся ситуацию, "они абсолютно бесполезны".

Европа отрицательно отреагировала на решение РФ об оплате поставок энергоресурсов в рублях. Об отказе платить за российский газ рублями заявили Еврокомиссия и G7, также об этом дополнительно сообщил ряд европейских стран.

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Всё остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам. Уточняется, что если страны ЕС откажутся от условий России, это станет поводом для остановки текущих соглашений.