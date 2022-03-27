Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ

На территории Луганской Народной Республики в скором будущем, вероятно, будет проведён референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении ЛНР в состав России. Об этом проинформировал глава республики Леонид Пасечник.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум. На нем народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", — передаёт слова Пасечника "Луганский информационный центр".

По мнению председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, власти ЛНР и ДНР имеют право "принимать любые решения в соответствии со своими Конституциями". В Госдуме же полагают, что сейчас для подобных шагов неудачное время. В частности, депутат Леонид Калашников уверен, что этот проведение референдума лучше отложить сейчас, "когда решается судьба на фронте".

Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией 21 февраля 2022 года. 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.