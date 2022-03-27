EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ

Мир

На территории Луганской Народной Республики в скором будущем, вероятно, будет проведён референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении ЛНР в состав России. Об этом проинформировал глава республики Леонид Пасечник.

Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум. На нем народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", — передаёт слова Пасечника "Луганский информационный центр".

По мнению председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, власти ЛНР и ДНР имеют право "принимать любые решения в соответствии со своими Конституциями". В Госдуме же полагают, что сейчас для подобных шагов неудачное время. В частности, депутат Леонид Калашников уверен, что этот проведение референдума лучше отложить сейчас, "когда решается судьба на фронте".

Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией 21 февраля 2022 года. 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр лнр россия украина андрей клишас леонид пасечник леонид калашников
Sberbank
Новости
Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ
Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Президент Польши Дуда пригрозил венграм за отношение к РФ: "Дорого обойдётся"
В Киеве поддержали поляков в претензии на Калининград: "Нам бы помогло"
США выделят $100 млн для украинской полиции и пограничников
Express: британцы не смогут оплатить за электроэнергию
Популярное
Общество
Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"

Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.

Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Мир. Новости мира
Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь
Общество
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией
США и Канада. Новости и аналитика
В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией
Последние материалы
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
Диетологи аплодируют: "Макдоналдс" и Coca-Cola наконец-то ушли из России
Знаменитости, которые верят в иррациональное
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Президент Польши Дуда пригрозил венграм за отношение к РФ: "Дорого обойдётся"
В Киеве поддержали поляков в претензии на Калининград: "Нам бы помогло"
США выделят $100 млн для украинской полиции и пограничников
Express: британцы не смогут оплатить за электроэнергию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников