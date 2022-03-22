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Автор Евгения Васильева

В ООН предупредили о последствиях боевых действий на Украине

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить боевые действия на Украине. Как подчеркнул политик, нынешние условия можно назвать достаточными для запуска мирных переговоров.

В ООН предупредили о последствиях боевых действий на Украине

По мнению генсека, мировая общественность наблюдает дипломатический прогресс между Киевом и Москвой по ключевым пунктам. Как подчеркнул Гутерреш, в сегодняшней ситуации не может быть победителя. Также политик назвал конфликт на Украине "абсурдной войной".

"Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически непростительно и бессмысленно с военной точки зрения", — заявил представитель ООН, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим он напомнил о последствиях ситуации на Украине. Среди них генсек организации отметил мировой голод и подорожание таких товаров, как:

  • продукты питания,
  • энергоносители,
  • удобрения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предрёк продовольственный кризис. Также лидер страны в этом случае пообещал ввести субсидии для семей с низкими доходами.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон франция антониу гутерреш эммануэль макрон
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