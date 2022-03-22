В ООН предупредили о последствиях боевых действий на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить боевые действия на Украине. Как подчеркнул политик, нынешние условия можно назвать достаточными для запуска мирных переговоров.

По мнению генсека, мировая общественность наблюдает дипломатический прогресс между Киевом и Москвой по ключевым пунктам. Как подчеркнул Гутерреш, в сегодняшней ситуации не может быть победителя. Также политик назвал конфликт на Украине "абсурдной войной".

"Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически непростительно и бессмысленно с военной точки зрения", — заявил представитель ООН, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим он напомнил о последствиях ситуации на Украине. Среди них генсек организации отметил мировой голод и подорожание таких товаров, как:

продукты питания,

энергоносители,

удобрения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предрёк продовольственный кризис. Также лидер страны в этом случае пообещал ввести субсидии для семей с низкими доходами.