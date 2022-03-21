Минобороны РФ заявило о взятии под контроль командного пункта ВСУ под Киевом

Российские военные взяли под контроль защищённый командный пункт ВСУ в пригороде Киева. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В населённом пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищённый заглубленный командный пункт вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении Telegram-канала российского военного ведомства.

По информации Минобороны РФ, более 60 украинских военных, находившихся в пункте управления, сдались в плен. Более половины из них являются старшими офицерами ВСУ.

Также сообщается, что за прошедшую ночь российская авиация нанесла удары по четырём командным пунктам. Крылатыми ракетами уничтожен штаб механизированной бригады в районе населённого пункта Селец.

Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских нацформирований на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. При этом было уничтожено свыше 80 "солдат удачи" и националистов.

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