Вашингтон заявил, что готов к боевым действиям РФ в Сирии и Ираке

Руководитель Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи сообщил, что Минобороны не получали данные о попытках РФ вести военные действия в Сирии и Ираке на фоне спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине. При этом генерал указал на готовность Вашингтона к подобному сценарию.

"Мы не видим свидетельств того, что Россия намерена пойти на эскалацию в Ираке или Сирии, но, конечно, мы будем готовы к этому, будем готовы, если это произойдет", — отметил Маккензи, слова которого цитирует ТАСС.

Также военный подчеркнул, что Минобороны США внимательно наблюдают за обстановкой в этих странах. По информации генерала, пока военное присутствие Москвы в Сирии не увеличивалось.

Ранее экс-депутат Великобритании Джордж Галлоуэй раскритиковал реакцию Вашингтона на миссию РФ на Украине. Как сказал политик, антироссийские ограничительные меры вызовут рост цен и недовольство местных жителей.

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