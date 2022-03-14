Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что после "освобождения” Украина войти в состав России.
"Сегодня можно уже спокойно думать… о том, что… освобожденная Украина… должна быть частью Российской Федерации… только это даст возможность уберечь мир от войны, от нацизма", — сказал украинский парламентарий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Если Украина войдёт в состав России, то это даст возможность украинскому обществу развиваться, убеждён депутат.
Ранее Кива сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский давно покинул Киев и страну и отдаёт приказы из-за границы. Также он отметил, что более четырёх тысяч украинских военных стали "подопытным материалом" в американских военно-биологических лабораториях, найденных российскими военными на освобождённых территориях Украины.
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