В Казахстане озвучили число погибших во время массовых январских беспорядков

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов раскрыл количество погибших во время массовых январских беспорядков на территории республики.

По его словам, общее количество жертв составило 230 человек. Среди них есть гражданские лица, казахстанские силовики и военнослужащие, передаёт РИА Новости.

"Всего по стране 230 погибших, в том числе 19 военных и силовиков", — подчеркнул Асылов на пленарном заседании нижней палаты парламента республики в понедельник.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главную причину массовых беспорядков — огромная пропасть между доходами богатых и бедных граждан. Он отметил на встрече с предпринимателями, что разрыв достиг "недопустимого уровня" на фоне коррупции.

Лидер республики убеждён: именно этой проблемой в январе 2022 года воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними "заговорщики". Токаев также поручил правительству провести трансформацию всего общественного уклада.

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