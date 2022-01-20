Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева

На днях экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал довольно необычное обращение к нации, ролик, вопреки ожиданиям, не поставил точку в обсуждениях судьбы политика, которого всерьёз записал в покойники лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Смотревшие выступление политика заметили расхождения "в показаниях", а политолог Аркадий Дубнов вообще посчитал, что ролик с Нурсултаном Назарбаевым очень похож на "информационные консервы" — якобы запись была сделана заранее, а теперь её ко времени выставили напоказ.

Однако всё намного интереснее, чем предполагают некоторые лидеры мнений, уверен политолог, аспирант факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Егор Дибров.

О чём говорит выступление Назарбаева

Определённо, опубликованное заявление Назарбаева было записано после окончания беспорядков, доказательством этого может послужить контент-анализ, сопоставленный с происходящими событиями. В дни протестов, до введения сил ОДКБ, ситуация в стране могла прийти к другому финалу, и озвученный текст был бы не актуален. Нельзя сказать и то, что елбасы сбежал из страны под предлогом опасения за свою жизнь, поскольку за 30-летний период формирования Казахстана, в частности в начале становления государственности, ситуация в стране и мире была опаснее, чем январские события.

Стоит подчеркнуть, что Назарбаев выступил с обращением именно к казахам, поэтому логично, что он не озвучивал благодарность странам и лидерам, которые помогли устоять в сложные для страны дни.

При этом нельзя сказать, что данное обращение было записано под давлением сил, желающих принятия кардинальных решений, так как действующий президент Касым-Жомарт Токаев продолжает намеченный курс, установленный елбасы. Эта приверженность проявляется во всём, начиная от языковой политики и перехода от кириллицы к латинице, который должен закончится к 2025 году, заканчивая устремлением к расширению "тюркского мира", один из последователей которого был назначен министром информации и общественного развития Казахстана. Аскар Умаров, кстати, до назначения занимал радикально русофобскую позицию.

То, что ежедневно с различных государственных постов уходят родственники Назарбаева, — вовсе не пример деидеологизации, а логичное завершение транзита власти, который начался в 2019 году. Многие забывают, что в последние шесть лет, включая январские события в Казахстане, при поддержке беглого банкира Мухтара Аблязова периодически проходили протесты под лозунгом "Шал кет!" ("Старик, уходи!"), имея в виду Назарбаева.

"Да, протесты имели небольшой процент поддержки, но Токаев, как его преемник, мог также попасть под лозунг, который не отделял бы его от елбасы. Отстранением от должности представителей клана Назарбаева Токаев как бы говорит, что он самостоятельно принимает решения. В итоге Токаев, являясь ставленником Назарбаева, в мягкой форме дистанцируется от власти наставника, но при этом демонстрирует проведение новых реформ, придерживаясь курса елбасы, к чему на видео и призвал Назарбаев", — отметил Егор Дибров в интервью Pravda.Ru.

Реализованная в Казахстане рокировка является пока единственным положительным примером того, как нужно осуществлять транзит власти с сохранением позиций страны в мире.

При этом если бы самостоятельный уход от власти Назарбаева произошёл в не протестный период, было бы много вопросов, прежде всего к состоянию здоровья елбасы, а потом к тому, сможет ли самостоятельно Касым-Жомарт Токаев руководить страной, стал ли он сильной фигурой. В свою очередь, беспрецедентный пример с решением внутреннего кризиса, в частности при помощи активизации сил ОДКБ, показал его как сильного и уверенного руководителя, которому могут доверять как жители страны, так и внешние партнёры.

Как самостоятельный игрок Токаев успешно продемонстрировал свою силу в борьбе с угрозой государству.

Культ личности Назарбаева

Логика в событиях и действиях Назарбаева сохранена. В начале протестов, будучи главой Совета безопасности Казахстана, он практически молниеносно передаёт полномочия Токаеву, а в видеообращении говорит уже с позиции "пенсионера", показав, что он и его клан отходят от дел, а Токаев — новый сильный лидер страны, реформы которого Назарбаев одобряет.

Поэтому логичным продолжением становится передача руководства партией власти Nur Otan. Передача власти подобным путём позволила Токаеву сохранить поддержку сторонников Назарбаева и привлечь часть тех, кто не поддерживал его политику, что даст возможность практически до следующих выборов сохранить некий баланс.

В условиях геополитической нестабильности подобная схема показала наиболее продуктивный результат и при ещё более глубоком рассмотрении может войти в учебники.

В логику этих событий укладывается и заявление главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди, который заявил, что не считает, что Нурсултан Назарбаев и его родственники могут быть причастны к январским беспорядкам, уточнив, что данный вопрос может затрагиваться при расследовании событий в январе.

Становится очевидным, для чего были отменены пожизненные должности Назарбаева, потому что он сам снял с себя все полномочия, а решение нижней палаты парламента (мажилиса) — лишь формальность.

Культ личности Назарбаева не развенчан, уничтожения его памятников не происходит, а значит — стране удалось удержаться от падения в политико-экономическую пропасть и хаос, как это было в подобных ситуациях с другими странами постсоветского пространства.

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