Токаев определил главную причину массовых беспорядков в Казахстане

Главная причина массовых беспорядков на территории Казахстана — недопустимая пропасть между доходами богатых и бедных граждан. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями.

По его словам, разрыв в доходах достиг "недопустимого уровня". Казахстанский лидер убеждён: этой экономической проблемой воспользовались члены преступных группировок.

"На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажжённой спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики, стоящие за ними заговорщики", — цитирует Токаева портал Tengrinews.kz.

Президент Казахстана добавил, что правительство страны должно провести трансформацию всего общественного уклада. Глава государства подчеркнул: Казахстан нуждается в реальных реформах, которые бы отвечали требованиям и интересам граждан.

В первые дни 2022 года практически во всех городах республики прошли массовые беспорядки. Токаев обратился за помощью к ОДКБ для быстрого урегулирования конфликтной ситуации. До 19 января на территории Казахстана действовал режим ЧП. Полицейские и следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к организации беспорядков.

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