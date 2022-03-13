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Автор Светлана Нерадовская

Стало известно о возобновлении работы банков, транспорта и кафе в Херсоне

Мир

В украинском городе Херсоне, который был взят под контроль российскими вооружёнными силами, возобновляется работа значимой городской инфраструктуры: уже работает общественный транспорт, заведения общественного питания, банки, а с 14 марта начнутся занятия в учебных заведениях — правда, пока в дистанционном режиме.

Стало известно о возобновлении работы банков, транспорта и кафе в Херсоне

"Школа возобновляет свою работу дистанционно с 14 марта и некоторые вузы. В магазинах появляются молочные продукты, хлеб — уже не дефицит, даже уже открывают рыбные лавки. Разрешено ловить рыбу в Днепре, но только не на продажу, а для себя или на раздачу бесплатную. Возобновилась работа троллейбусов. Опять начали работу банки, открываются кофейни", — рассказал один из жителей Херсона корреспондентам РИА Новости.

Также жители города отметили, что возобновилась работа интернета, хоть и с перебоями. Более того, местным провайдером было начислено по 10 гигабайт и по 1000 минут бесплатной связи.

Херсон полностью контролируется Вооружёнными силами РФ со 2 марта. В Минобороны рассказали, что Россия отправила в город продукты и лекарства в качестве гуманитарной помощи. Также российская сторона пообещала властям Херсона помощь в налаживании работы городской инфраструктуры и обеспечении безопасности горожан.

 

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Херсон 13.03.2022г.Обстановка в городе.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина херсонская область
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