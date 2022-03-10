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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ: бойцы ДНР взяли под контроль ряд кварталов Мариуполя

Мир

Ряд кварталов и один из микрорайонов города Мариуполя перешёл под контроль бойцов ДНР. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: бойцы ДНР взяли под контроль ряд кварталов Мариуполя

"Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы: "Азовский", "Найденовка", "Ляпино", "Виноградарь" и вышли к заводу "Азовсталь". В западной части города освобожден микрорайон "Западный"", — заявил в ходе брифинга представитель российского военного ведомства.

Он сообщил также, что бойцы ДНР продвинулись вглубь Украины ещё на четыре километра и взяли под контроль населённые пункты Донецкой области Ближнее и Тавла.

Накануне вечером Конашенков сообщил о переходе трёх населённых пунктов в Луганской области под контроль ЛНР.

"В течение дня группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населённые пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка", — заявил представитель Минобороны РФ.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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