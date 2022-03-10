Минобороны РФ: бойцы ДНР взяли под контроль ряд кварталов Мариуполя

Ряд кварталов и один из микрорайонов города Мариуполя перешёл под контроль бойцов ДНР. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы: "Азовский", "Найденовка", "Ляпино", "Виноградарь" и вышли к заводу "Азовсталь". В западной части города освобожден микрорайон "Западный"", — заявил в ходе брифинга представитель российского военного ведомства.

Он сообщил также, что бойцы ДНР продвинулись вглубь Украины ещё на четыре километра и взяли под контроль населённые пункты Донецкой области Ближнее и Тавла.

Накануне вечером Конашенков сообщил о переходе трёх населённых пунктов в Луганской области под контроль ЛНР.

"В течение дня группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населённые пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка", — заявил представитель Минобороны РФ.

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