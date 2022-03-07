Генерал Мизинцев пообещал рассказать украинцам о тех, кто их предал

У России задокументированы все шаги действующей украинской власти для того, чтобы потом рассказать народу Украины, кто их чиновников отказывался от предложений РФ по решению гуманитарных проблем, и кто был готов пожертвовать жизнью собственных граждан. Об этом сообщил генерал-полковник, глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мизинцев рассказал о кропотливой фиксации Россией всех действий украинских властей, чтобы потом народ смог узнать правду о нынешней ситуации.

"Это мы делаем в том числе для того, чтобы потом рассказать украинскому народу, кто ему врал, кто его использовал в качестве живого щита… Мы спокойно и детально фиксируем должности, фамилии, имена и отчества всех представителей киевской власти, кто с нами сегодня взаимодействует по гуманитарным вопросам в это тяжелейшее для простых украинцев время. Мы обязательно расскажем о действиях и бездействии, о предательстве и лжи официальных и неофициальных должностных лиц, которым безразлична судьба собственного народа", — заявил Мизинцев во время брифинга. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее 7 марта Мизинцев рассказал, что утром этого дня Киев согласился на открытие гуманитарных коридоров, но на деле властями в согласовании умышленно не были указаны коридоры, ведущие в Россию из Мариуполя, Киева, Сум и Харькова. Украинской стороной в итоге не было выполнено ни одного из оговоренных условий, подчеркнул генерал.

"По состоянию на 13 часов, украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров", — добавил Мизинцев.

Помимо этого украинскими военными было сделано 172 обстрела после объявления "режима тишины", отметил Мизинцев.

Генерал рассказал, что, как и в прошлый раз, к гуманитарным коридорам никто не прибыл, и никаких мероприятий по организации вывода жителей украинской стороной не проводилось.

"Установлено, что националисты под угрозой физической расправы просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов", — заключил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен