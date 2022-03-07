Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к жителям РФ с угрозами.

В своём Facebook-аккаунте Данилов подчеркнул, что военные ВСУ рано или поздно окажутся на российской территории. По его словам, власти Украины "всё помнят, никого и никогда не забудут".

"Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придём к вам", — написал секретарь СНБО.

Политики из РФ пока не комментировали громкое заявление Данилова.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о своём решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Он отметил, что вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

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