В Германии началась травля русских немцев из-за Украины, заявили в Крыму

В Германии начались гонения и травля русских немцев из-за ситуации на Украине, об этом заявил депутат парламента Крыма, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, рассказав о тревожных сообщениях, поступивших от граждан, проживающих на территории Германии.

"Нам поступают тревожные сообщения от русских немцев, проживающих в Германии. Творится что-то запредельное. В отношении них начинаются гонения. Люди боятся, что это перерастёт в массовое явление… В свободной демократической Германии фактически началась травля русских немцев, в том числе в школах и университетах ", — передаёт РИА Новости его слова.

Гемпель также добавил, что разгрому подвергаются магазины, владельцы которых русские немцы.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже раскрыл причины проведения спецоперации на Украине.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В четверг, 3 марта, после второго раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал об итогах. Так, по его словам, минобороны России и Украины пришли к договору о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских.

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