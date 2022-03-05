Лавров: РФ проверяет данные об отказе властей Херсона принимать гумпомощь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о проведении проверки Россией информации о том, что местные власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь.

Лавров предположил, что если это правда, то причиной являются "манеры киевского режима".

По словам главы МИД РФ, Россия с самого начала спецоперации на Украине выступала за организацию гуманитарных коридоров.

"С самого начала мы обозначили готовность обеспечивать гуманитарные коридоры, как для мирных жителей соответствующих населённых пунктов, так и для иностранных граждан, которые оказались в это время на территории Украины", — пояснил Лавров в беседе с ТАСС.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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