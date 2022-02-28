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Автор Игорь Рябов

Вооружённые силы Украины бомбят Донецк

Мир

Армия Украины выпустила по Донецку 35 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооружённые силы Украины бомбят Донецк

Украинские военные обстреливают город со стороны населенного пункта Водяное. Снаряды падают в Киевском районе Донецка и микрорайоне Гладковка.

Повреждены жилые дома по следующим адресам:

ул. Олимпийская, 23
ул. Венедиктова, 3
ул. Косиора, 20, 24, 26, 31, 60, 64, 67, 69
ул. Молодых шахтёров, 9
ул. Байдукова, 15

Также зафиксированы разрушения домов на проспекте Панфилова и проспекте Освобождения Донбасса. На улицах горят автомобили. В городе пропадает связь, интернет, нет электричества и воды.

Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР и откликнулась на просьбу глав республик о помощи в сдерживании агрессии Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной защиту жителей Донбасса и демилитаризацию Украины.

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Срочно | Киев окружён | Переговоры о капитуляции | Спецоперация на Украине | Спецэфир
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы донецк донбасс украина владимир путин
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