Бастрыкин поручил расследовать факты пыток российских военных на Украине

Каждый факт пыток российских военных, попавших в плен на Украине, должен быть зафиксирован и расследован, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными", — говорится в сообщении СКР.

По информации ведомства, Бастрыкин заявил о необходимости тщательного расследования фактов пыток и выявления виновных в этих преступлениях.

Ранее о применении пыток к российским военным, попавшим в плен в ходе проводимой на Украине российской спецоперации, заявили в Минобороны РФ.

"Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную",- заявил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Он сообщил о фиксации "лиц, голосов, телефонов, IP-адресов" тех, кто причастен к издевательствам над попавшими в плен российскими военными. Представитель Минобороны пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

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