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Автор Владимир Васютченко

Бастрыкин поручил расследовать факты пыток российских военных на Украине

Мир

Каждый факт пыток российских военных, попавших в плен на Украине, должен быть зафиксирован и расследован, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

Бастрыкин поручил расследовать факты пыток российских военных на Украине

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными", — говорится в сообщении СКР.

По информации ведомства, Бастрыкин заявил о необходимости тщательного расследования фактов пыток и выявления виновных в этих преступлениях.

Ранее о применении пыток к российским военным, попавшим в плен в ходе проводимой на Украине российской спецоперации, заявили в Минобороны РФ.

"Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную",- заявил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Он сообщил о фиксации "лиц, голосов, телефонов, IP-адресов" тех, кто причастен к издевательствам над попавшими в плен российскими военными. Представитель Минобороны пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина александр бастрыкин
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