"Сегодня Украина": украинские спецслужбы в очередной раз раскрыли "план Путина"

Украинские спецслужбы в очередной раз выяснили "план" президента России Владимира Путина. Согласно сообщению источников в ведомствах, лидер российской стороны намерен "шантажом" заставить Киев подписать необходимые договорённости на "своих условиях".

Как пишет украинское издание "Сегодня Украина" со ссылкой на источники ZN.UA, "план" заключается в "захвате Киева" и "обращении в бегство" действующего правительства Украины.

"Одна из задач Путина захватить украинскую власть и путём шантажа заставить подписать договорённости на условиях России. Даже если власти успеют эвакуироваться, кто-то из пророссийских политических марионеток возглавит правительство, аргументируя это бегством предыдущего руководства. В результате Украина может быть разделена на две части", — пишет "Сегодня Украина" со ссылкой на источники в ведомствах ZN.UA.

Речь идёт о принципах "разделения Украины" по примеру Северной и Южной Кореи или Восточной и Западной Европы.

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