В Совфеде Зеленского обвинили в потворстве нацистам

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, начатая Россией спецоперация является освобождением Украины "от нацистской, фашистской, антироссийской и антиукраинской сволочи".

В беседе с "Газетой.Ru" сенатор выразил надежду, что на Украине снова наступит мир после окончания операции, и ни ей самой, ни России ничего не будет угрожать.

"Что касается нынешнего правительства Украины, то оно само уйдёт в отставку, как и верховный совет страны, после определённого времени. Я думаю, что будет сформировано новое руководство Украины — уже народное и проукраинское, а не проамериканское. Президент Украины Владимир Зеленский же может очень быстро уйти в небытие, потому что он столько сделал ошибок. У него был такой хороший шанс остановить войну на Донбассе, а он пошёл на поводу у нациков", — сказал Цеков.

Член Совфеда убеждён, что националистам удалось запугать не только главу государства, но и всю остальную страну. Цеков напомнил, что радикалы, не раздумывая, нападают на тех, чьё мнение отличается от их позиции, по разного рода вопросам.

Утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина в Донбассе была начата военная операция по защите населения региона, после соответствующей просьбы о помощи, поступившей президенты от властей самопровозглашённых республик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен