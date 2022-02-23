Лиз Трасс: мы даём в долг Украине, чтобы причинить боль России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила мотивы, которыми руководствуется её страна, финансово помогая Украине.

В своём Telegram-канале Трасс сообщила, что британское правительство обязуется дать Украине в долг до 500 миллионов долларов, чтобы "поддержать её экономику, страдающую от действий России".

"Мы даём в долг Киеву, чтобы причинить боль России и поддержать украинских граждан", — написала Трасс, слова которой приводит Telegram-канал "Шарий.net".

Ранее глава британского МИД пообещала применить против РФ более масштабные санкции, если станет известно о "полномасштабном вторжении" на территорию Украины.

"Мы слушали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — отметила Трасс в разговоре со Sky News.

Помимо этого, министр обвинила российского президента в стремлении "подорвать законно избранное правительство Украины". Содержание же санкций, которыми угрожают России на фоне украинского кризиса, Трасс не раскрыла.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, 22 февраля были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса.

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