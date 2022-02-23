Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила мотивы, которыми руководствуется её страна, финансово помогая Украине.
В своём Telegram-канале Трасс сообщила, что британское правительство обязуется дать Украине в долг до 500 миллионов долларов, чтобы "поддержать её экономику, страдающую от действий России".
"Мы даём в долг Киеву, чтобы причинить боль России и поддержать украинских граждан", — написала Трасс, слова которой приводит Telegram-канал "Шарий.net".
Ранее глава британского МИД пообещала применить против РФ более масштабные санкции, если станет известно о "полномасштабном вторжении" на территорию Украины.
"Мы слушали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — отметила Трасс в разговоре со Sky News.
Помимо этого, министр обвинила российского президента в стремлении "подорвать законно избранное правительство Украины". Содержание же санкций, которыми угрожают России на фоне украинского кризиса, Трасс не раскрыла.
21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, 22 февраля были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.