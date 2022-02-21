Армия Украины стреляет из танков в сторону Донецка

Вооружённые силы Украины произвели не менее пяти выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщило представительство ДНР в Telegram.

По данным корреспондента РИА Новости, в пригородах Луганска слышны звуки новых взрывов.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе сильно обострилась. Украинские военные обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик из разных орудий. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали граждан эвакуироваться в Россию, где созданы условия для приёма беженцев, а также обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен