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Автор Светлана Нерадовская

Отец Зеленского отказался уезжать из Украины из-за "российской угрозы"

Мир

Александр Зеленский, отец действующего лидера Украины Владимира Зеленского, эмоционально отреагировал на слухи о том, что он и его супруга покинули Незалежную из-за "нападения России". Во время разговора со "Страной.ua" отец президента не сдержался и употребил нецензурное выражение.

Отец Зеленского отказался уезжать из Украины из-за "российской угрозы"

"Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это всё глупость какая-то. Мы лучше умрём за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, [нечего] делать", — в сердцах сказал Зеленский-старший.

Ранее сам Владимир Зеленский дал опровержение появившейся в СМИ информации об отъезде его семьи из Украины. По словам президента, лидер страны вместе со своей семьёй должны служить всем остальным гражданам примером поведения и самообладания в трудный период.

Это было сказано Зеленским на фоне информации о массовом отъезде украинских олигархов, предпринимателей и некоторых депутатов Рады из страны перед угрозой "российского вторжения".

О "нападении России" на Украину давно пишут западные СМИ, раз за разом назначая для этого события конкретные даты. Москва уверяет, что ни на кого нападать на собирается, но истерия вокруг "нападения РФ" не утихает.

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Зеленский обратился к украинским бизнесменам, покинувшим страну на фоне слухов о вторжении России
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир зеленский
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