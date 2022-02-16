США попали в ловушку своей пропаганды вокруг Украины, заявили в Чехии

Информационная пропаганда США о приближающемся "нападении" РФ на Украину сыграла для Вашингтона злую шутку, заявил политолог Оскар Крейчи в беседе с чешским изданием Parlamentní listy.

Эксперт отметил, что США не случайно выбрали именно это время для распространения "страшилок о российском вторжении". Американские власти и СМИ руководствовались следующей закономерностью: вооружённый конфликт между РФ и Грузией в Южной Осетии произошёл в 2008 году, а госпереворот в Киеве и воссоединение России с Крымом — в период Олимпийских игр в Сочи. Это позволило политикам и журналистам сделать вывод, что во время текущей Олимпиады в Пекине Россия попытается "захватить" Украину, сказал Крейчи.

Несмотря на тенденцию снижения градуса напряжённости вокруг Украины, которая наблюдается после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, Вашингтон продолжает называть "точные даты" российского нападения на Украину — из США доносятся утверждения, что оно начнется то во вторник, то среду, то через неделю, сообщил политолог.

"Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра", — подчеркнул Крейчи.

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