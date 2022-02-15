Полковник СБУ объяснил, зачем США ведут пропаганду войны в Европе

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков объяснил, зачем Вашингтон пропагандирует войну в Европе.

По мнению Старикова, США пугают мир войной в Европе, чтобы решить свои экономические проблемы.

"Для того, чтобы поднять экономику, они пытаются <…> перенести капиталы из Европы в США", — сказал полковник СБУ в эфире телеканала "Наш".

Он добавил, что с помощью пропаганды войны США решают свои финансовые проблемы за счёт Евросоюза и Украины и не позволяют Пекину получать материальную выгоду от сотрудничества с ЕС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешние действия США и Великобритании являются пропагандой войны, которая запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым в 1966 году на Генассамблее ООН. Она пояснила, что Вашингтон и Лондон не только поставляют на Украину вооружение, но и подогревают через подконтрольные СМИ истерию вокруг Украины.

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