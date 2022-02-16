Полянский поймал постпреда Украины Кислицу на умышленном искажении фактов

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание, что постпред Украины Сергей Кислица искажает факты и занимается демагогией.

Кислица ранее заявил, что у РФ нет документального подтверждения права на то, чтобы быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. По его словам, после распада СССР РФ не вступила в ООН согласно уставу. Также представитель Украины предположил, что Секретариат ООН скрывает документы, касающиеся положения РФ, предложив признать ошибку.

"Господин Кислица основывает свою позицию на наборе псевдоюридических утверждений, делая вид, что они являются аксиомой. Однако не нужно быть специалистом в области международного права, чтобы понять, что его выступление построено на пустой демагогии и умышленном искажении фактов", — заявил Полянский в беседе с РИА Новости.

Полянский уточнил, что Кислица перепутал понятия "государство-продолжатель" (именно так РФ относится к СССР), и "государство-правопреемник" (так Украина относится к СССР). Первый зампостпреда РФ при ООН пояснил, что осуществление международных обязательств, которые были у СССР, автоматически продолжила Российская Федерация.

"Здесь трудно игнорировать ключевое отличие: "государство-продолжатель" — это одно и то же образование в соответствии с международным правом. Иными словами, приравнивая "государство-продолжатель" к "государству-правопреемнику", господин Кислица успешно доказывает лишь одно — свою полную юридическую безграмотность", — отметил Полянский.

Он добавил, что Кислица пытается сделать "сенсацию из воздуха", потому что в этом вопросе нет никаких секретов и заговоров. Полянский напомнил, что все нужные документы, по которым можно прояснить вопросы СССР и РФ, находятся в открытом доступе, и посоветовал Кислице "подружиться с интернет-поисковиками".

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