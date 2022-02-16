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Автор Ольга Лебедева

"Слуга народа" рассказал, зачем на самом деле США нужна демонизация России

Мир

Украинский нардеп от партии "Слуга народа" Егор Чернев рассказал, что "демонизация России" — часть крупнейшей спецоперации Вашингтона.

"Слуга народа" рассказал, зачем на самом деле США нужна демонизация России

По его словам, когда начинают говорить о "неизбежном вторжении", верить этому особо не стоит, поскольку это "просто информационная накачка".

В своей колонке на сайте Лiга.net Чернев поведал, что целей у американской спецоперации три:

  • "вытеснить президента России Владимира Путина из Европы";
  • "препятствовать созданию единого евразийского пространства от Владивостока до Лиссабона";
  • "разрушить проект Китая "Один пояс — один путь", где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы ее вассалом".

Что же касается положения, в которое дорогой друг США поставил Украину, то, по мнению "Слуги народа", ничего особо страшного нет и не будет, если народ в Незалежной вдруг не начнёт паниковать:

"Не нужно паниковать даже если Путин попытается ускользнуть из американской ловушки и все же отдаст приказ о вторжении. Украинская армия готова устроить россиянам адскую встречу, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. И тогда Россию может ожидать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития", — успокоил политик свой электорат.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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