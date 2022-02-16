Над киевским Майданом ночью звучал гимн СССР

Украинцы, поверившие западным СМИ, пообещавшим, что в ночь на среду — с 15 на 16 февраля — Россия вторгнется, наконец, в Незалежную, сегодня явно не выспались. Но ничего не произошло.

Если не считать того, что над Майданом в Киеве звучал гимн СССР. Доказательство тому — видеотрансляция Reuters, которую информагентство вело в режиме реального времени из центра украинской столицы.

В описании к эфиру говорится, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако "Запад заявляет, что пока не видел доказательств".

Напомним, накануне британские таблоиды назначили "точное время" "вторжения на Украину" — три часа ночи среды по местному времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронически предложил украинцам завести "на это время" будильник.