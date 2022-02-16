Украинцы, поверившие западным СМИ, пообещавшим, что в ночь на среду — с 15 на 16 февраля — Россия вторгнется, наконец, в Незалежную, сегодня явно не выспались. Но ничего не произошло.
Если не считать того, что над Майданом в Киеве звучал гимн СССР. Доказательство тому — видеотрансляция Reuters, которую информагентство вело в режиме реального времени из центра украинской столицы.
В описании к эфиру говорится, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако "Запад заявляет, что пока не видел доказательств".
Напомним, накануне британские таблоиды назначили "точное время" "вторжения на Украину" — три часа ночи среды по местному времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронически предложил украинцам завести "на это время" будильник.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.