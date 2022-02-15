В США назвали виновника эскалации кризиса на Украине, и это не Россия

Бывший конгрессмен, экс-кандидат в президенты США Рон Пол написал в статье, опубликованной в издании Lewrockwell, что американский лидер Джо Байдена является главным виновником украинского кризиса.

Рон Пол отметил, что кризис вокруг Украины построен на лжи Байдена о планах РФ "напасть" на соседнее государство. Высокопоставленные чиновники в администрации президента США ставят себя в неловкое положение, когда повторяют идею о "неизбежности вторжения", пишет автор. При этом американские СМИ им вторят, поскольку разучились критично оценивать заявления Пентагона.

"Чего американские СМИ не сообщают, так это того, что весь этот кризис — и угроза серьёзной войны — были вызваны вмешательством США во внутренние дела Украины", — подчеркнул Пол.

Он напомнил, что в 2014 году США поддержали государственный переворот на Украине, который привёл к свержению власти. Автор материала назвал этот шаг аморальным поступком, ставшим отправной точкой, ведущей к нынешним событиям.

Пол выразил недоумение по поводу того, что США рискуют ядерной войной с Россией из-за Украины.

"Наверняка большинство американцев понимают, насколько это идиотизм", — добавил политик.

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