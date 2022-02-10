Игры слов: американская конгрессвуман случайно заменила "гестапо" на "гаспачо"

Член американского конгресса, представитель республиканцев Марджори Грин, говоря о попытке захватить протестующими Капитолий 6 января 2021 года, намереваясь сказать "гестапо" случайно занимала его на "гаспачо". Таким образом член Конгресса во время интервью на канале One America News попыталась охарактеризовать действия полиции в отношении протестующих.

В своей речи Грин сообщила, что тюрьма в Вашингтоне — это настоящий Гулаг. Политик добавила, что спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси является организатором слежки за республиканцами. По словам конгрессвуман, действия Пелоси сравнимы с "полицией гаспачо", хотя понятно, что имела она в виду другое слово — "гестапо".

Слова Грин стали поводов для шуток в Twitter, пользователи которого посоветовали больше не давать ей интервью на голодный желудок.

Речь Грин не оставил без внимания и российский телеведущий Владимир Соловьёв.

"Мало того что округ Колумбия превратился в тюрьму, в Гулаг! Так Нэнси еще и отрядила свою полицию-гаспачо шпионить за членами конгресса и нашей работой, за нашими гостями и гражданами Америки", — сказал ведущий на канале "Вести".

7 января 2021 года официальному утверждению результатов президентских выборов, в которых победил Джо Байден, помешали беспорядки и попытка захватить Капитолий, которая была предпринята сторонниками Дональда Трампа.

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